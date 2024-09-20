زهق من الوحدة.. مسن ينهي حياته بشكل مأساوي تحت عجلات مترو أم المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

شهدت محطة مترو أنفاق "أم المصريين" في محافظة الجيزة، حادثا مأساويا بإقدام مسن على التخلص من حياته تحت عجلات المترو.

تلقى مدير شرطة النقل والمواصلات إشارة من الخدمات الأمنية المعينة على رصيف المحطة بالعثور على جثة أعلى القضبان بمحطة مترو الأنفاق.

انتقل ضباط المباحث ومسئولو قسم شرطة مترو الأنفاق إلى الرصيف محل البلاغ، وتبين أن رجل يبلغ من العمر 75 عامًا انتظر لحظة دخول القطار المحطة حتى ألقى نفسه أمام القطار بسبب أزمة نفسية، ليفارق الحياة تحت عجلاته.

وكشفت التحريات الأولية، أن الرجل المسن يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب هجر أسرته له وتركه وحيدا، "زهق من الوحدة"، وظل يعاني من الاكتئاب حتى أنهى حياته أسفل عجلات المترو.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، ويجري رجال المباحث التحريات اللازمة للتوصل إلى سبب انتحار الرجل.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.