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يأست من أفعال زوجها.. سيدة تنهي حياتها في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

خلافات زوجية اشتدت حدتها حتى أسفرت عن قيام سيدة بإنهاء حياتها بعد تناول سم فئران في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة.

وكشفت التحقيقات أن السيدة قررت إنهاء حياتها بعد تعرّضها للضرب من زوجها بسبب تصاعد الخلافات بينهما، ما دفعها لتناول مادة سامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة السيدة بعد تناولها السم.

انتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية المطلوبة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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