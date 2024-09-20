يأست من أفعال زوجها.. سيدة تنهي حياتها في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

خلافات زوجية اشتدت حدتها حتى أسفرت عن قيام سيدة بإنهاء حياتها بعد تناول سم فئران في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة.

وكشفت التحقيقات أن السيدة قررت إنهاء حياتها بعد تعرّضها للضرب من زوجها بسبب تصاعد الخلافات بينهما، ما دفعها لتناول مادة سامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة السيدة بعد تناولها السم.

انتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية المطلوبة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.