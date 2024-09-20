ما هو حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم؟.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الشيخ أحمد الفرماوي، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم التوسل بالأنبياء وأولياء الله الصالحين وطلب المدد والعون منهم في بعض الأمور.

وأضاف الفرماوي خلال حواره على قناة صدى البلد، قائلًا: "طلب الشيء والدعاء يكون من الله، ولكن بعض الناس تتجه إلى مقابر بعض الأولياء الصالحين للحصول على التبرك في بعض الأمور، أو لوجود أطعمة يتم توزيعها عليهم في هذه الأماكن، بالإضافة إلى وجود راحة نفسية".

وتابع أحمد الفرماوي: "لا يمكن أن نقول أن التوسل بغير الله شرك، لأن الشرك يحتاج إلى نية وما يحدث من قبل بعض الأشخاص من التوسل بغير الله يكون لوجود جهل أو عدم وجود ثقافة دينية لديهم".

وأوضح أحمد الفرماوي، أن التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية يساعد على تقويم سلوك الإنسان في كافة مناحي الحياة، لافتًا إلى أن المناسبات الدينية التي نحتفل بها طيلة العام بمثابة محطات شحن لقلب المسلم في حياته.