ما العضو المسئول عن خروج الصفراء من الدم؟.. حسام موافي يوضح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن ظهور أسيتون في الدم أحد أعراض السكر ويكون مصحوبا بمغص، لافتا إلى أن 40% من مرضى السكر لا يعانون من الأعراض.

وبشأن مرض الصفرا، قال حسام موافي خلال برنامجه "رب زدني علما"، على قناة صدى البلد: الصفرا أحد منتجات خليلة حمراء عمرها انتهى، مشيرا إلى أن الكبد هو العضو المسئول عن إخراج الصفرا من الدم.

واستكمل حسام موافي: الكبد يلتقط مرض الصفرا على سطح الخلية، ثم يحولها إلى نوع جديد ويضخها في القنوات المرارية وخروجها في البراز.

ونوه موافي قائلا: في حالة عدم التقاط الكبد الصفرا لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أيام تزداد نسبتها في الدم، ويطلق على هذه الحالة مرض "جلبرت"، وهذا لا يعد خطرا؛ لأن الكبد ليس خاملا لكن وظيفته تتقلص لمدة بسيطة لا تؤثر على صحة الفرد، أما في حالة استمرار المشكلة فيجب التوجه إلى الطبيب.

وبشأن متلازمة الزغطة.. اختتم حسام موافي: قد تكون فتق في الحجاب الحاجز أو ضيق في الشريان التاجي، أو حالة نفسية، وهي تحتاج فقط المتابعة مع طبيب باطنة.