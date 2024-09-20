شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تطلق مسابقة لاختيار أفضل نشاط على مستوى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين و التجارة الداخلية، لإطلاق مسابقة على مستوى الجمهورية، لاختيار أفضل نشاط تموينى "مخبز، بقال تموينى، فرع جمعيتي، مطحن، مجمع استهلاكي، مخزن جملة"، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية .

ويأتى ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن لاسيما السلع الغذائية التى يتم طرحها من خلال هذه المنافذ بعد نجاح الوزارة بتوفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية .

وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المديريات على مستوى المحافظات ، للاستعداد لمسابقة أفضل نشاط تمويني على مستوى الجمهورية "مخبز - بدال - منفذ جمعيتي - مطحن - مجمع إستهلاكي - مخزن جملة " مطالبة المديريات باتخاذ اللازم نحو تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية التموين بكل محافظة لترشيح عدد 5أنشطة " مخابز - بدالين - منافذ جمعيتي ( مع ترتيبهم وفقاً للتقييم المبدئي لكل نشاط ،وتوضيح المعايير التي بناء عليها تم الاختيار والتقييم تفصيلًا، وكذلك ترشيح "مطحن- مجمع استهلاكي - مخزن جملة " أو اكثر بذات الآلية الموضحة سلفاً مع إمكانية الإفادة بصور وفيديوهات كلما أمكن ذلك .

كما سيكون هناك لجنة من الوزارة ،معنية بعمل الزيارات الميدانية للمنشأت التموينية المرشحة من قبل مديرية التموين، وإعداد التقارير اللازمة .



