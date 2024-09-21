يحكيها لأول مرة.. الكحلاوي: رأيت النبي وحوله أبو بكر والعنكبوت والحمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف شيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي، لأول مرة، تفاصيل رؤيته لسيدنا محمد وأبو بكر الصديق، أثناء تلحين بودة البوصيري.

وقال "الكحلاوي"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة تلفزيون الحياة: تحتوي القصيدة على 160 بيتا، وأثناء تلحيني لبعض الأبيات التي تتناول الهجرة النبوية، وجدت النبي وأبو بكر وحولهم الكفار والعنكبوت والحمام، وانتفضت خوفًا عليهم وبدأت أقول "يا ستار يا ستار"، حتى أنني أضفت هذه الجملة في القصيدة.

وأضاف: "عندما سمع الدكتور علي جمعة حبيب سيدنا النبي وهو صوفي ودرويش، هذه الزيادة، في القصيدة فسألني عنها فحكيت له".

