أسرار توت عنخ آمون.. زاهي حواس يتحدث عن مومياء نفرتيتي والكنوز المدفونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، أن مكان رأس نفرتيتي الطبيعي داخل المتحف المصري الكبير، ونحتاج إلى مليون توقيع من الشعب المصري وعندها سيتم استرجاعها لمصر مرة أخرى.

وأضاف "حواس"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "المتاحف في أوروبا وأمريكا مازالت حتى الآن تشتري قطع أثرية، وهذا الأمر يشجع البعض للتنقيب وبيع الآثار".

وتباع: "يجب عقد مؤتمر في مصر للمطالبة بعودة الآثار المصرية التي في الخارج، ويجب حضور ممثل من منظمة اليونسكو لتغيير قوانين المنظمة المجحفة".

وزف زاهي حواس، بشرى سارة للمصريين بخصوص الوصول إلى مومياء نفرتيتي، مردفًا: "خلال 5 أو 6 أشهر من الآن سيتم الإعلان عن مكان المومياء، كما أنه يتم العمل الآن على معرفة أسباب وفاة الملك توت عنخ آمون، والأقرب أنه مات بسبب حادثة".

وأردف زاهي حواس: "أعمل حاليا للعثور على الهرم حوني، واكتشاف هذا الهرم سيؤدي إلى الوصول إلى اكتشافات أثرية جديدة".

وأضاف: "مقبرة كيلوباترا في الإسكندرية، وتم العثور على عملات وتماثيل لها في منطقة برج العرب".

وأشار إلى أن مقبرة الأسكندر الأكبر تتواجد في الإسكندرية في محطة الرمل.