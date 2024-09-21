الكحلاوي: والدي لم يحرم الفن.. وأستمع إلى أم كلثوم وأرفض المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد شيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي، أن والده رفض التحاقه بمعهد الموسيقى العربية وأصر على دخوله كلية التجارة.

وأضاف "الكحلاوي"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تلفزيون الحياة: والدي لم يحرم الفن وأدواره كانت تحث على الفضيلة وقبول الآخر.

واضاف: "غنيت في الجامعة عاطفي وبدوي وشعبي، ووالدي لم ينكر ذلك"، مشيرًا إلى أنه يستمع إلى أم كلثوم ويرفض إطلاقا سماع المهرجانات لأن بها إسفاف وابتذال.

وقال الكحلاوي أن الإقبال من الشباب كان منقطع النظير على إنشاده في مسرح البالون، مشيرًا إلى أن الإنشاد الديني موروث شعبي له جذور منذ أيام الفراعنة.

وأكد الكحلاوي أن فرقته الإنشادية قوامها 160 منشدا حتى الآن، وأن حقوق الإنسان والمرأة أقرها الرسول وأن حب الوطن من الإيمان وفرض على كل مواطن.