الكحلاوي: غنيت رومانسي في أوروبا لمدة ١٥ عاما.. وهذه أسباب توبتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف شيخ المداحين الدكتور أحمد الكحلاوي، عن طبيعة غنائه في الفترة التي سافر خلالها في دول أوروبا والتي استمرت ١٥ عامًا.

وقال الكحلاوي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تلفزيون الحياة أنه سافر إسبانيا وأنجلترا وهولندا وسويسرا للغناء هناك حيث قدم كافة ألوان الغناء سواء كانت أغاني رومانسية أو شعبية أو بدوية.

وأضاف: "هربت إلى سويسرا للعمل هناك مطربًا بعد وفاة والدي حيث حققت نجاحًا باهرًا في جنيف لمدة 8 سنوات.

وعن أسباب عودته مرة أخرى إلى مصر وتخصصه في مجال الإنشاد الديني أكد الكحلاوي أن والده عاتبه في رؤية بسبب غنائه وقرر بعدها أن يكون مداحا للنبي ليغادر أوروبا ويعود إلى مصر مرة أخرى.