الأطباء تعلق على قيام طبيب تجميل بنشر صورًا غير لائقة لمرضاه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، على قيام طبيب تجميل بنشر مجموعة من الصور لمناطق حساسة من مرضاه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أمين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الجمعة، "فيه فيديو لسة شايفه النهاردة وهذا مخالف لآداب المهنة والآداب العامة ولسياسة خصوصية حالة المريض حتى لو كان المريض موافق".

وأضاف: "حتى لو كان المريض موافق على استخدام الدعاية بصوره، ما تم نشره ليس من آداب المهنة للطبيب أن يحافظ على السلوكيات العامة للمجتمع وكرامة المريض بما يحفظ كرامة المريض حتى لو تنازل المريض عن كرامته وإنسانيته أنت المفروض تحافظ عليه".

وتابع: "نشر هذه المقاطع حتى لو للغرض الدعائي بهذه الطريقة مرفوض تمامًا، وسيتم الاستعلام عن هذا الطبيب ونبدأ في إجراءات استدعائه لو ظهر أنه طبيب، لأن جزء كبير من اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا ممكن يكون مش أطباء من الأساس ورغم ذلك فاتحين عيادات ولهم لافتات ونكتشف بعد ذلك أنهم غير أطباء".