شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحذر من استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب مع بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحسن استقبال الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد مع ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للتلاميذ وعدم استخدام العقاب البدني والنفسي لأى طالب داخل المدارس، وتوفير كل طرق وعوامل الجذب للطلاب لرفع نسب الحضور مع أهمية توفير الشرح للمقررات الدراسية لتحقيق أكبر استفادة للطلاب وأيضا تفعيل الأنشطة كعامل جذب كبير للطلاب داخل المدارس.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).

- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.

- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيها للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحدا لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية

- لا يوجد تقنين الدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناتر.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.