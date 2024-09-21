وزير الري يكشف آخر تطورات تأهيل منظومة المياه والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني.

وأشار الدكتور "سويلم"، إلى أهمية الاستفادة من فترة أقصى الاحتياجات المائية لموسم العام الحالي والعام السابق في تحديد النقاط الساخنة المتبقية التي تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة.

ووجه الدكتور سويلم، بدراسة وتحديد أولويات المواقع التي سيتم دراستها بشكل مفصل لتنفيذ أعمال تأهيل متكاملة بها مثل زمام ترعة الإسماعيلية وترعة السويس ترعة وادي النقرة بأسوان وشبكة الترع بغرب الدلتا، بحيث تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقاً للحاجة، مع القيام بعمل دراسة مفصلة للري الحديث وتنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث، بالإضافة إلى توريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات ونوعية المياه طبقا لخطة الوزارة لمتابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف.

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