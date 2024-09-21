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5 شهداء فى قصف مخازن وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الوهاب الجندى

السبت، 21 سبتمبر 2024 12:27 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 5 من العاملين بالوزارة وإصابة آخرين، نتيجة استهداف مخازن الوزارة بمنطقة مصبح جنوب قطاع غزة قبل قليل، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت في بيان، اليوم السبت، إن "طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول لانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى، مناشدة جميع المؤسسات الاممية والجهات المعنية للتدخل من أجل حماية وإنقاذ الجرحى من المكان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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