شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: مصر والأمم المتحدة تعملان معا لتعزيز السلام الإقليمى والدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير تميم خلاف، إن مصر والأمم المتحدة تعملان معا لتعزيز السلام الإقليمي والدولي.

⁧‫وأضاف المتحدث الرسمي - في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس" - " في اليوم الدولي للسلام‬⁩، تبرز مصر والأمم المتحدة أهمية ما أكده ميثاق المنظمة الأممية بشأن التسامح والعيش معا في سلام، وحسن جوار، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس المساواة في الحقوق بين الشعوب".

كما نشر السفير تميم خلاف بهذه المناسبة، صورة فوتوغرافية لمشاركة مصر في بعثات السلام الأممية.