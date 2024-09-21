شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 93 يوما و15 ساعة.. نهاية فصل الصيف اليوم والخريف يبدأ غدا والان مع تفاصيل الخبر

ينتهى فصل الصيف فليكاً اليوم السبت 21 سبتمبر، بعد أن استمر 93 يوما و15 ساعة، ليبدأ فصل الخريف غدا الأحد 22 سبتمبر ويستمر على مدار 89 يوما و20 ساعة .

وخلال شهر سبتمبر انخفضت درجات الحرارة ونسب الرطوبة بشكل تدريجى، و من المتوقع أن تبدأ الفترة القادمة منخفضات جوية فى طبقات الجو العليا توزيع نسب الرطوبة وانخفاضها بشكل تدريجى والشعور بفرق ملحوظ بين درجات الحرارة العظمى والصغرى وانخفاضات فى درجات الحرارة الصغرى أيضا.

وبعد أن تتجاوز الشمس الانقلاب الصيفى تبدأ حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه تدريجيًا نحو الجنوب، ويتناقص ميل أشعتها، حتى يبلغ الصفر حول يوم 23 سبتمبر " الاعتدال الخريفى فتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ويتساوى ثانية طول الليل والنهار لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الخريف بالنصف الشمالى والربيع فى النصف الجنوبي".

والوضع يجب أن يكون معكوسًا لما هو عليه خلال الاعتدال الربيعى وتستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودى على سطح الأرض فى النقصان فيطول النهار ويقصر الليل فى نصف الكرة الشمالى، فى حين يحدث العكس فى نصف الكره الشمالى، حتى يصل ميل الشمس " -۲۷ (۲۷)"، حيث الانقلاب الشتوى من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدى، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس فى ٣٦٥,٢٥ يوم تقريبًا.

وتكون ذروة الاعتدال الخريفى فلكيا فى هذا اليوم حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار على الكرة الارضية، علما بان الاعتدال الخريفى يكون فى نصف الكرة الشمالى يقابله الاعتدال الربيعى فى نصف الكرة الجنوبى، ثم يبدأ طول النهار فى النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن فى 23 ديسمبر حيث الانقلاب الشتوى "ذروة الشتاء فلكيا"، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار.