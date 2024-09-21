مهندس يتعدى على سيدة بالسب ويُحدث تلفيات بسيارتها بمدينة نصر (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول فيديو على "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مهندس – مقيم بمحافظة القاهرة).

وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، لخلافات بينهما على أولوية المرور، فقام على إثرها بالتعدي عليها بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.