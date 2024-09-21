بعد ارتكابها 4 جرائم.. سقوط نشالة الجمالية في قبضة المباحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، إحدى السيدات بدائرة القسم، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة.

وكشفت التحريات ارتكاب المتهمة 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وعُثر بحوزتها على 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر" – مبلغ مالي، وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاط إجرامي تخصص في مجال سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

وأقرت بارتكابها عدد 4 وقائع سرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.