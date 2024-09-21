الحوار الوطني: اليوم العالمي للسلام يأتي وسط أحداث دولية وإقليمية تفتقر للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، أن اليوم العالمي للسلام هذا العام يأتي وسط أحداث دولية وإقليمية تفتقر للسلام، ووسط جهود مصرية حثيثة تؤكد أن مصر دومًا كانت وستظل قبلة السلام وموطنه.

وأضاف الحوار الوطني، في بيان، السبت، أن هذا اليوم من كل عام يُذكرنا حقًا كم نحن في أشد الحاجة للسلام، مؤكدا على الاستمرار في السعي من أجل بناء مجتمع يدعم الجميع، ويرسخ للمواطنة الحقيقية التي تؤمن بالمساواة وضرورة المشاركة الفعالة.

وتابع: كم من غاية حققها الحوار الوطني من أجل بناء السلام المجتمعي الدائم، الذي يتجاوز النظر إلى اللحظة الراهنة فقط، ويهدف لتنمية حقيقية مستدامة.

وأكمل: وضع علاقات مبنية على الثقة والقبول، كان هدفنا الأول والأساسي، فأدركنا معًا أن السبل متعددة والهدف واحد، وأننا جميعا ننحاز للقيم ذاتها التي تحقق العدالة التي هي مرآة السلام، والمساحات المشتركة بيننا في الاحتياجات الإنسانية الأصيلة هي من يحركنا بجهد وشغف للعمل المشترك لبناء السلام والتنمية والحياة الكريمة لكل من على الأرض.

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