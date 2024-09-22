وكيل القوى العاملة بالنواب يكشف موعد حل أزمة الإيجار القديم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان عازم على إصدار قانون جديد للإيجار القديم خلال شهرين، في خطوة لإنهاء معاناة الملاك والمستأجرين على حدًا سواء.

وأوضح "منصور"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، أن القانون الحالي للإيجار القديم فشل في تحقيق أهدافه، وأدى إلى تدهور حالة العديد من العقارات وتضرر كل من المالك والمستأجر.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب هذا القانون، مما يؤثر سلبًا على سوق الإسكان، مؤكدًا أن القانون الجديد سيعالج جميع المشكلات المتعلقة بالإيجار القديم، وسيوفر حلولًا عادلة لكافة الأطراف.

كما شدد على أهمية وضع آليات تنفيذ فعالة لضمان نجاح القانون الجديد.

وأوضح منصور أن الملاك والمستأجرين يتطلعون إلى حل شامل وجذري لأزمة الإيجار القديم، وأن القانون الجديد سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من الوحدات السكنية.