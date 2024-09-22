نزلات معوية وموقف الدراسة وتحليل المياه.. ماذا يحدث في أسوان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت محافظة أسوان مؤخرًا حالة من القلق بسبب انتشار مرض غامض أصاب أبناء قريتي أبو الريش دراو بنزلات معوية، وأرجع عدد من المواطنون أسباب انتشار هذا الوباء إلى تلوث مياه الشرب.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة أرسلت عدة فرق طبية إلى محافظة أسوان لفحص الوضع الصحي بعد ظهور حالات نزلات معوية بين الأهالي.

وأوضح مدبولي أن هذه الفرق أُرسلت للتحقق من مصدر الإعياء، بما في ذلك فحص مياه الشرب، مؤكدًا أن النتائج الأولية تشير إلى أن المياه سليمة ولا توجد بها مشكلات.

وأضاف أن هذه الحالات عادة ما تظهر خلال فترات الصيف، ويتم حاليًا البحث عن الأسباب الكامنة وراء هذه الحالات في بعض مناطق المحافظة.

وفي سياق متصل، تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه الأزمة.

وذكر التقرير أن فريقًا مركزيًا من قطاع الطب الوقائي بقيادة الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير، قام بزيارة المستشفى الجامعي ومستشفيات أخرى في أسوان مثل مستشفى المسلة والصداقة ودراو المركزي. وجرى خلالها مناظرة المرضى ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفريق الطبي لم يقتصر دوره على المستشفيات فقط، بل زار بعض المنازل في القرى التابعة لإدارة دراو، وتواصل مع الأهالي لتقديم التوعية وطمأنتهم بشأن الوضع الصحي.

كما أشار إلى أنه تم عقد ورشة عمل افتراضية للأطباء حول بروتوكولات التشخيص والعلاج لحالات النزلات المعوية، وتدريب الأطباء على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.

وأفاد أن الجهود تشمل تعزيز الوعي لدى المواطنين حول الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي من خلال النظافة الشخصية وتجنب الأطعمة غير الآمنة.

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، آخر تطورات الوضع الصحي في محافظة أسوان بعد ظهور عدد من الإصابات بالنزلات المعوية خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي عقد السبت، أن الوضع الصحي في المحافظة مطمئن وأن الأزمة في طريقها إلى الحل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح عبد الغفار أن جميع الإصابات التي تم تسجيلها جاءت من قريتي أبو الريش ودراو، ويجري حاليًا التحقق من سلامة شبكة مياه الشرب في هاتين القريتين لضمان خلوها من أي تلوث.

وأشار الوزير إلى أنه منذ 11 سبتمبر حتى الآن، تم رصد 128 حالة إصابة بالنزلات المعوية والإسهال بين أهالي أسوان.

وأضاف وزير الصحة أنه تم شفاء 22 حالة من المصابين، وخرجوا بالفعل من المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم. وأوضح أن التنسيق جارٍ بين وزارتي الصحة والإسكان، بالإضافة إلى محافظة أسوان، لتحليل مياه الشرب في جميع محطات المحافظة التي يبلغ عددها 103 محطات، وذلك للتأكد من سلامة المياه وعدم وجود أي مشكلات صحية مرتبطة بها.

وأكد عبد الغفار، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، أن جولات ترددية تمت على مستشفيات أسوان للتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال أي حالات جديدة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المصابين.

وعلى مستوى التنسيق المحلي، اجتمع الفريق المركزي مع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بحضور مسؤولي الصحة ومديري المستشفيات لاستعراض الجهود المبذولة.

وأكد المحافظ أن تحليل العينات المأخوذة من 103 محطات مياه في المحافظة أثبت سلامتها من أي تلوث، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية تواصل متابعة حالة المياه في شبكات التوزيع.

وفي سياق آخر، نفى اللواء إسماعيل كمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، صحة الشائعات التي تم تداولها بشأن تعطيل الدراسة بسبب الحالات المرضية، مشيرًا إلى أن نسبة حضور الطلاب في رياض الأطفال تجاوزت 90% وأن المدارس ستفتح أبوابها في الموعد المحدد دون أي مشكلات.

على صعيد مشروعات البنية التحتية، أعلن محافظ أسوان عن ربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة إلى خزان أبو الريش بسعة 4000 متر مكعب، مما يساهم في تحسين إمدادات مياه الشرب لسكان المنطقة.

وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال مشروع إدخال الصرف الصحي في قرى أبو الريش، وهو المشروع الذي كان متوقفًا منذ عام 2010، وسيتم استكماله ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار كمال إلى أن هذه المشروعات ستوفر فرص عمل للشباب المحليين من القرى المستفيدة، داعيًا الأهالي إلى التعاون والمشاركة المجتمعية لضمان نجاح هذه الجهود.

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