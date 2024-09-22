محاولة إنقاذ "ضاضا" لم تكف للنجاة.. المشهد الأخير في حياة ابن المطرب إسماعيل الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حسمت تحريات المباحث ملابسات مصرع ابن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمنطقة المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة.

مساعد مدير أمن الجيزة للقطاع تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة طفل إثر ادعاء سقوط من علو.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال وجه ضباط وحدة مباحث المنيرة الغربية بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

التحريات بينت أنه في أثناء وقوف ابن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي "رضا 9 سنوات" بشرفة منزله بالطابق العاشر اختل توازنه وسقط جثة هامدة، حاولت أسرة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إنقاذ ابنه بنقله إلى أقرب مستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته بنزيف وكسور بقاع الجمجمة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة ابن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي المستشفى وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

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