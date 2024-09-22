شكرا لقرائتكم خبر عن %72 من القراء يؤيدون تكثيف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات للقضاء على هذه الظاهرة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات للقضاء على هذه الظاهرة.

وأيد 72% من القراء مطالب تكثيف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات للقضاء على هذه الظاهرة، بينما عارض 28% من القراء مطالب تكثيف حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات للقضاء على هذه الظاهرة.



