انكسار الموجة الحارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط للرياح.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس الأيام القادمة يشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتابعت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وأكملت: طقس الـ6 أيام القادمة يشهد نشاط للرياح، على بعض شواطئ "مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد"، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم لكل ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

وبشأن الحرارة، أكدت "الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الأيام القادمة تشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.