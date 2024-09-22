تصل لـ80 ألف جنيه.. أسعار العمرة 2024 - اقتصادية وخمس نجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة لموسم 2024، موضحًا تفاصيل الأسعار التي تختلف باختلاف البرامج ونوعية الفنادق.

في تصريحاته لمصراوي، أوضح "عبد اللطيف" أن أسعار العمرة 2024 الاقتصادية تتراوح بين 33 ألف جنيه و48 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار برامج العمرة فئة الخمس نجوم من 50 ألف جنيه وصولًا إلى 80 ألف جنيه.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار العمرة 2024 تعتمد بشكل أساسي على نوع البرنامج ومدته وكذلك الفندق المختار.

وفي السياق نفسه، تناول أحمد وحيد، عضو آخر بغرفة شركات السياحة، أسباب ارتفاع أسعار العمرة هذا الموسم، سواء في البرامج الاقتصادية أو الخمس نجوم.

وأوضح أن الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفنادق في مكة والمدينة نتيجة زيادة الإقبال الكبير، وهو ما انعكس على تكلفة برامج العمرة.

كما أشار "وحيد" إلى أن الضوابط الجديدة للعمرة تفرض على شركات السياحة توفير مشرف أساسي لكل 50 معتمر، بدلًا من 135 معتمر كما كان سابقًا، مما زاد من تكلفة البرامج نتيجة زيادة أعداد المشرفين.

يذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم (1446 هـ)، ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات خلال شهر سبتمبر الجاري، أول بداية شهر أكتوبر بحد أقصى.