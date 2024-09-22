شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: الخريف فصل انتقالى ينقل الأجواء من الصيف إلى الشتاء تدريجياً والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن فصل الصيف انتهى فلكياً ورسمياً واليوم الأحد 22 سبتمبر هو البداية الفلكية والرسمية لفصل الخريف ومدته هذا العام هو 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة.

أضاف فهيم بأنه في يوم ذروة الاعتدال الخريفي ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون خريفاً في نصف الكرة الشمالي وربيعاً في نصف الكرة الجنوبي.

أوضح فهيم، أن الخريف هو فصل انتقالي ينقل الأجواء من الصيف الساخن إلى الشتاء البارد تدريجياً، وفصل الخريف يغلب عليه الاعتدال في درجات الحرارة، كما يشهد العديد من التقلبات الجوية الحادة والسريعة خاصة في النصف الثاني منه مع اقتراب فصل الشتاء، كما تتخلله موجات من الاضطرابات الجوية.

أشار فهيم، إلى أن فصل الخريف عادته أنه مهادن معتدل لكن في السنوات الأخيرة أصبح أكثر تمرداً، ومتوقع أن يكون هذا العام أكثر صخباً .