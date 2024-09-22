شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات أولى ثانوى بالجيزة يرددن النشيد الوطنى مع بداية العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حضرت طالبات الصفين الأول الإعدادي والأول الثانوي بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، مراسم طابور الصباح، وذلك بترديد النشيد الوطنى وأداء تحية العلم.

وفي أجواء مبهجة، استقبلت المدرسة الطالبات في أول يوم دراسي لهن بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، وذلك بحضور منال شوربجي مديرة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

واستعدت المدرسة للعام الدراسي الجديد بإجراء أعمال التجديد والصيانة البسيطة، وتكثيف أعمال النظافة، وإعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام، ومتابعة عملية استلام الكتب.

يُذكر أن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نبه على الاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظًا على سلامة وأمن الطلاب، وتوزيع الكتب المدرسية اعتبارًا من بداية العام الدراسى.

ووجه باستقبال تلاميذ الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بحفل استقبال يدخل السرور عليهم ويجذبهم للمدرسة، مع استقبال الإخصائيين للطلاب والتواجد المستمر بين الطلاب وأولياء الأمور.



طابور الصباح



عزف النشيد الوطنى فى طابور الصباح