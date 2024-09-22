شكرا لقرائتكم خبر عن "صيدلة القاهرة" تحتفل باليوم العالمي للصيدلي تحت شعار الأثر المجتمعي والبيئي لمهنة الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الصيدلة جامعة القاهرة، تزامنًا مع اليوم العالمي للصيدلي، احتفالية تحت شعار "الأثر المجتمعي والبيئي لمهنة الصيدلة"، وذلك برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري عميدة الكلية، حيث تقام فعاليات الاحتفالية بالكلية يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، بمدرج الدكتور إبراهيم رجب فهمي.

يشهد الاحتفال هذا العام حضور مجموعة من الخبراء في مجال الصيدلة والبيئة لتبادل المعرفة والخبرات مع الأساتذة والطلاب، والنقاش حول أهمية التوجهات البيئية في مهنة الصيدلة وكيف يمكن للصيادلة أن يسهموا في حماية البيئة.

وتستهدف كلية الصيدلة في احتفالها باليوم العالمي للصيدلي، تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الصيادلة في المجتمع، والأثر الإيجابي لمهنتهم على صحة وسلامة الأفراد والمجتمعات، كما تهدف المحاضرات التوعوية التي ستقدم خلال اليوم، إلى إبراز الجوانب البيئية المرتبطة بممارسة مهنة الصيدلة، والتحديات التي تواجهها.

وفي ختام الاحتفالية، سيتم تكريم المساهمين في تنظيم الفعالية وتوزيع الجوائز على المشاركين في الأنشطة والمسابقات المختلفة، مما يعزز روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب ويشجعهم على الابتكار والإبداع في مهنة الصيدلة.