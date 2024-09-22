المحاسب الخائن كلمة السر.. تفاصيل السطو على موظف بمزرعة دواجن وسرقة مليوني جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من شخصين بالإكراه في البحيرة.

كانت البداية عندما ورد بلاغا إلى مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة من موظف ومحاسب يعملان في مزرعة دواجن بدائرة مركز حوش عيسى، أفادا بأنهما أثناء استقلالهما سيارة بقيادة الموظف، فوجئا بسيارتين ميكروباص وملاكي تعترضان طريقهما، ونزل منهما مجموعة من الأشخاص غير محددين، وكان أحدهم يحمل سلاح ناري طبنجة؛ حيث قاموا بتهديدهما والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 2.1 مليون جنيه كانت بحوزتهما نتيجة بيع دواجن من المزرعة، ثم لاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 8 أشخاص من بينهم المحاسب المُبلّغ نفسه، ولخمسة منهم سوابق جنائية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم طبنجة، بندقية خرطوش، وفردين محليي الصنع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بمساعدة المحاسب، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه والسيارتين المستخدمتين في ارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.