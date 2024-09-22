صاحبة تريند "آه الشارع اللي وراه".. قرار قضائي جديد بشأن البلوجر سوزي الأردنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قررت محكمة جنح المطرية، تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند "آه الشارع اللي وراه"، على خلفيه اتهامها بسبّ والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات للثلاثاء المقبل.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.