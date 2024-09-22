بضاعة بـ8 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط معلمين الكيف في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ومديرية أمن السويس جهودها لمكافحة هذه الجرائم.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية، ضبط عاطل في دائرة قسم شرطة الجناين وبحوزته 30 كيلو جرام، من مخدر الحشيش وسيارتين .

وتم ضبط عاطل آخر في دائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته 30 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسيارة ضبط عاطل له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش وسيارة.

وضبط عاطل آخر في دائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسيارة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي ثمانية ملايين وأربعمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها لا سيما جرائم الاتجار في المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المسؤولة عن ترويجها.