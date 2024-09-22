أخبار مصر

الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وآليات التمويل المتاحة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتابع خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية وآليات التمويل المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالى

الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:24 م

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وآليات التمويل المتاحة في هذا الصدد، حيث تم استعراض الاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، خاصةً في محافظات الصعيد.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements