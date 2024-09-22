شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يستعرض آليات ضبط منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد من البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك بحضور اكريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الاجتماعية، وثريا الأسيوطى أخصائى الحماية الإجتماعية، وميرى اوفاديا كبير أخصائيى الحماية الإجتماعية، ونازلى عبد العظيم استشارى الحماية الإجتماعية ووليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة اشرف صادق الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصوامع، وحسام الجراحى نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال- معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة،، وضياء الدين عسكر – مديرعام العلاقات الدولية والاتفاقيات .

‏‎وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية وتشارك الخبرات للعمل على حوكمة منظومة الدعم والحماية الإجتماعية لافتا إلى أن الأجتماع يهدف إلى متابعة النقاش الجارى حول، سبل التكامل فى ملف الحماية الأجتماعية فى نطاقها الأشمل، كما حرص الوزير على ايضاح خطة الوزارة فيما يتعلق بأدارة ملف الدعم والاستعانة بالدراسات المعدة من قبل فريق عمل البنك الدولى و تحديد اوجه التعاون المستقبلية والدعم الفنى للعمل على ضبط منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.