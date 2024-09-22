محافظ القاهرة: خدمات موسعة لذوي الإعاقة السمعية - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه يتم التنسيق بصورة مستمرة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والوزارات المعنية حتى يمكن لمواطني العاصمة الاستفادة من المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف في المقام الأول تنمية المواطن المصري وتحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز روح المواطنة والانتماء.

وقال محافظ القاهرة، في بيان الأحد، إنه بالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" يتم الاحتفال باليوم العالمي للصم - لغة الإشارة، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي بالمجان على ذوي الإعاقة السمعية بمستشفى هيئة الشرطة بمدينة نصر اعتبارًا من يوم الاثنين 23/9/2024 ولمدة 3 أيام من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 مساءً.

كما سيتم تقديم خدمات استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل لذوي الإعاقة السمعية، الصادر لهم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالمجان، اعتبارًا من يوم الاثنين 23/9/2024 ولمدة أسبوع.

وثمن المحافظ، دور وزارة الداخلية وسعيها المستمر للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع العبء عن كاهل المواطنين.