نقيب الصحفيين: مشروع التحوّل الرقمي للنقابة سيقدّم كل الخدمات للأعضاء "أونلاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مشروع التحوّل الرقمي المتكامل الذي وقعت النقابة عقده اليوم الأحد، يضم ميزات عديدة، تعمل على تسهيل كافة الخدمات على النقابة والأعضاء، سواءً الاشتراكات السنوية، وطرق الدفع المختلفة، واشتراكات، وخدمات مشروع العلاج المختلفة، وغيرها.. مشيرا إلى أن هذا المشروع سيقد كل الخدمات للأعضاء بنظام الــ "أونلاين".

وأضاف "البلشي"، خلال مؤتمر توقيع عقود المشروع، أن تكلفة المشروع تنقسم إلى جزئين؛ الأول هو تكلفة المشروع نفسه، والثاني هو الاستضافة والمتابعة والصيانة والدعم التقني، وهو المشروع الذي تعمل عليه النقابة منذ شهر فبراير الماضي، ما يعني 7 أشهر من العمل، والذي مقررًا أن ينطلق نهاية العام الجاري.

وأكد أن المشروع يتمثّل في تطبيق هاتف محمول "أبلكيشن"، يُقدّم جميع الخدمات للأعضاء، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للنقابة وتحديثه.. قائلا:" جميع الخدمات المالية على تطبيق الهاتف المحمول ستكون متوافقة مع فوري أو إنستا باي، لتسهيل خطوات الدفع".

وأوضح نقيب الصحفيين أن "الأبلكيشن" سيعمل على إرسال الإشعارات للأعضاء، مثل الأخبار اليومية للنقابة، والمؤتمرات الصحفية، ودعوات الجمعية العمومية، ومشروع العلاج، والمعاشات، والرحلات، والتدريب، والاشتراك السنوي، وغير ذلك.

ومن جهته؛ قال سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، في كلمته، إن اليوم هو أحد الأيام المجيدة والمشهودة في تاريخ نقابة الصحفيين إن هذا اليوم سيذكره التاريخ وسيضاف لإنجازات مجلس نقابة الصحفيين الحالي برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي.

وأوضح أنه مع هذا التقدم التكنولوجي الهائل كان لابد من تحويل النقابة لأسلوب جديد، مشيرا إلى أنه طبقا لقانون النقابة توجد نقابة فرعية واحدة فقط في الإسكندرية، والفترة المقبلة ستشهد فروعا أخرى للنقابة في معظم المحافظات، وسيتم ربط النقابة العامة بالنقابات الفرعية.