أخبار مصر.. مصر تناشد رعاياها المتواجدين فى إقليم أرض الصومال بالمغادرة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مناشدة مصر لرعاياها المتواجدين فى إقليم أرض الصومال بالمغادرة فى أقرب وقت ممكنة عبر مطار هرجيسيا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يطلع على جهود القضاء على المعوقات وعدم العودة لتخفيف الأحمال.. ويوجه بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء بالمحافظات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء للاستخدامات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وكذا العمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة في ضوء النمو السكاني وبرامج التنمية، من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يؤدي في النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

ناشدت مصر رعاياها المتواجدين فى إقليم أرض الصومال بالمغادرة فى أقرب وقت ممكنة عبر مطار هرجيسيا. مصر تناشد رعاياها المتواجدين فى إقليم أرض الصومال بالمغادرة فى أقرب وقت

بدأت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق بجانب توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ والشركات التابعة للوزارة، كما تحرص الوزارة على توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين. في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري كل محافظة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، قام الوزير بزيارة مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث عقد لقاءً موسعاً مع اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، وحضر اللقاء رئيس هيئة التنمية الصناعية الدكتور ناهد يوسف وقيادات الهيئة ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة والمختصين الصناعيين بمحافظة سوهاج. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء العام الدراسي 2025/2024 بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية 21/9/2024 ، حيث تم استقبال الطلاب الجدد لهذا العام في 78 مدرسة في 22 محافظة في تخصصات تخدم مهن المستقبل ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمراقبة والإنذار والفنون الرقمية والبرمجيات والاتصالات واللوجستيات وميكاترونيات والبتروكيماويات والحفاظ على التراث وصناعة الحلى والمجوهرات وصيانة معدات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية وتخصصات تكنولوجيا الخدمات المالية. وزارة التعليم: بدء الدراسة فى 78 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى 22 محافظة كامل الوزير: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى جميع الأعمال

كشف التقرير الفني النهائي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح موسم 2023/2024 أن المساحة المُنزرعة بالقمح 3,25 مليون فدان وأنتجت 9,4 مليون طن بمتوسط إنتاجية 19,3 أردب للفدان . ننشر رابط نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر أكد البيت الأبيض أن التصعيد العسكرى ليس فى مصلحة إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل . البيت الأبيض: التصعيد العسكرى ليس فى مصلحة إسرائيل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين 23 سبتمبر 2024، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

المجمعات الاستهلاكية تبدأ طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبقتقرير رسمى يكشف: المساحة المُنزرعة بالقمح 2023/2024 بلغت 3,25 مليون فدانغدا طقس حار نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة بعدة مناطق والعظمى بالقاهرة 32 درجة