شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: دعم جميع الباحثين لإيجاد حلول علمية لتحديات المياه في مصر والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى "تجربة حصاد الأرز " بمحطة بحوث الزنكلون التابعة لمعهد بحوث إدارة المياه بالمركز القومى لبحوث المياه للإطلاع على نتائج زراعة سلالات مختلفة للأرز الموفر للمياه في إطار زيارته لمحافظة الشرقية اليوم .

أكد سويلم على تكامل مجهودات وزارة الموارد المائية والرى و وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى في خدمة المزارعين وزيادة إنتاجية وحدة المياه .

وأشار إلى أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية والطريق الأمثل لإحداث نهضة ، مؤكداً على ضرورة دعم جميع الباحثين لإيجاد حلول علمية لتحديات المياه في مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، حيث أصبح لا بديل عن الوصول لسلالات جديدة من المحاصيل تتحمل درجات الحرارة والملوحة وتستهلك كميات مياه اقل ، مع تذليل أى عقبات تواجه الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه وغيرهم لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمى .

وتوجه بالشكر للدكتور سعيد سليمان بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق لإصراره على تنفيذ تجارب بحثية متميزة لزراعة أصناف متحملة للملوحة والجفاف من محصول الأرز بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، مشيراً إلى أن النتائج البحثية والأرقام هي مسؤلية اخلاقية يتحملها الباحثون المشاركون في التجارب المختلفة .

جدير بالذكر أن محطة الزنكلون هى إحدى المحطات الـ 12 التابعة لمعهد بحوث إدارة المياه وطرق الرى التابع للمركز القومى لبحوث المياه الذى يعمل تحت مظلة وزارة الموارد المائية والرى ويمثل ذراعها البحثى.