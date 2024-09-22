شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لذوى الإعاقة يستقبل وفد العمل الدولية لبحث لتعاون بين الجانبين والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، وفدًا من منظمة العمل الدولية برئاسة رولاند سارتون صباح اليوم بمقر المجلس، لبحث سبل وأوجه التنسيق والتعاون بين الطرفين.

استعرض اللقاء بين الجانبين جهود الدولة المصرية فى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لاسيما تسليط الضوء على مواد دستور عام 2014 التى تضمنت الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، كما تناول اللقاء جهود المجلس فى دعم وتمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة خلال الفترة الأخيرة، ومبادراته المختلفة التى أطلقها مؤخرًا، والتى تأتى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصرى "بداية جديدة"، منها "أسرتى قوتي" و"صوتك حقك" و"قدرتنا فى رياضتنا" و"خدماتى فى محافظاتي" و"اكتشفني".

وناقش اللقاء التوصيات التى خرج بها المجلس من الأشخاص ذوى الإعاقة خلال فعالياته التى قام بتنظيمها، بالإضافة إلى تناول جهود المجلس فى مجال العمل مع الوزارات والجهات المعنية، كتقديم الخبرة الفنية لوزارة العمل فى توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك التعاون مع الوزارة فى مبادرة "مصر بكم أجمل" فى إجراء 3 تدريبات فى كل محافظة للأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على إتاحة مراكز التأهيل المهنى، وإعداد تدريب للمدربين حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك التعاون مع مؤسسة حياة كريمة فى ملتقيات التوظيف.

كما استعرض اللقاء آليات تلقى الشكاوى الخاصة بالعمل من الأشخاص ذوى الإعاقة والعمل على حلها من خلال التنسيق الفورى مع وزارة العمل، ومنظومة الشكاوى الحكومية، والتدخل فى الدعاوى القضائية بانضمام المجلس للمتضرر منها من الأشخاص ذوى الإعاقة لاسيما القضايا المتعلقة بالعمل.

فى سياق متصل رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بزيارة وفد منظمة العمل الدولية للتعرف على اختصاصات المجلس وأنشطته ودوره فى حماية الاشخاص ذوى الاعاقة، والتعرف على محاور العمل التى تتماس مع محاور عمل المنظمة.

وفى نهاية اللقاء اتفق الطرفان على التنسيق المستقبلى لتقديم الدعم اللازم للمجلس من قبل منظمة العمل الدولية فى المحاور التى تتماشى مع مجالات العمل المشتركة.