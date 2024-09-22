"القومي للمرأة" يُطلق الحملة الإعلامية التوعوية "المرأة المصرية مفتاح حياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم حملة جديدة ضمن سلسلة الحملات الإعلامية التوعوية بعنوان "المرأة المصرية مفتاح حياة" وذلك بصوت نشوى الحوفي عضوة المجلس والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتستهدف الحملة، التوعية بعدد من القضايا الحياتية الأسرية منها التربية الإيجابية وأهمية تمكين المرأة في المجتمع والتوعية بقضايا العنف ضد المرأة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول العديد من القضايا التي تمس الأسرة المصرية.

وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعاً ووصولا للمستمعين من بينها إذاعة القرآن الكريم علاوة على نشرها على منصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.

يذكر أن "المرأة المصرية مفتاح حياة" أطلقها المجلس القومي للمرأة عام ٢٠٢٢ وتناولت التوعية بالعديد من قضايا المرأة والأسرة.