مياه الشرب بأسوان تكشف الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية أزمة الإعياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن جهودها والإجراءات التي اتخذتها اعتبارًا من يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري وحتى اليوم الأحد، على خلفية إصابة العديد من سكان المحافظة بنزلات معوية حادة، فهي كالآتي:

- أخذ عينات من جميع محطات وروافع محافظة أسوان بإجمالي (103) بواسطة الجهات المركزية المختصة بتحليل المياه وجودتها ، اكدت على سلامة المياه من أي تلوث.

- أخذ عينات من شبكات القرى محل الشكوى ومنازل المواطنين ووجدت كذلك مطابقة وخالية من أي أشكال التلوث.

- التحرك السريع فى حالات الشكاوى الفردية بمختلف أنحاء المحافظة.

- تنسيق وتعاون على مدار الساعه مع محافظة أسوان والجهات المختصة بالمحافظة.

- متابعة أجهزة الدولة المعنية منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

- متابعة على مدار الساعة من الشركة القابضة.

- تعاون وتنسيق مع الشركات التابعة الشقيقة.

- عمل على مدار الساعة للعديد من الفرق المركزية المختصة بتحاليل المياه وغرفة عمليات القائم بتسيير أعمال الشركة.

- (4284 ) ساعة عمل منذ الاثنين الماضى 16 سبتمبر 2024 على المستوى الفنى وجهود أخذ العينات والتحاليل.

- تقديم البيانات اللازمة من خلال تصريح إعلامى للمهندس القائم بتسيير أعمال الشركة.

- متابعة وزيارة للمهندس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.