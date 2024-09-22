عمرو أديب: محافظ أسوان شرب مياه كتير ومش عارفين بكرة صحته هتكون إيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة تحركت بشكل جيد لتوضيح ما يحدث في أسوان، ومن المقرر أن يصدر بيانًا خلال 48 ساعة عن الوضع، معلقا: "عايزين تقولوا لينا في حاجة أو مفيش حاجة وإحنا هنصدقك".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإدارة المصرية تتعامل مع الأمر بحساسية شديدة، والتأكد من سلامة حياة المواطن في أسوان هي رقم واحد، معلقا: "ما دام قولتوا هتردوا بعد 48 ساعة عايزين كلمة بيع وشراء".

وأضاف ساخرًا، :"المحافظ شرب ميه كتير النهاردة مش عارفين بكرة صحته هتكون إيه"، متابعا: "اللي هتقوله الإدارة المصرية أنا هصدقه.. لأن لو مكنتش دقيق في وصف الوضع لن تستطيع التغطية عليه، وإنكم تعلمون الكلام اللي بيتقال"، مطالبًا أن تذكر الدولة اسم المرض الموجود في أسوان، ولا تصفه باسم المرض الغامض.