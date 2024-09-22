القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات .
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"–مقيمين بمحافظة الجيزة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.