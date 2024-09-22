القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه بالجيزة

وقدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"–مقيمين بمحافظة الجيزة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 4 أشخاص بالجيزة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات .

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية