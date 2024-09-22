شكرا لقرائتكم خبر عن أورجانون و فورج توحدان جهودهما لتعزيز الوعي بتنظيم الأسرة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أورجانون- الشركة العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية- والتي تركز على صحة المرأة، بالتعاون مع فورج - "المؤسسة المصرية للتوليد والصحة الانجابية وجراحات النساء "، فعالية تحت عنوان "Her Summit" في القاهرة، احتفالاً باليوم العالمي لتنظيم الأسرة.

جمع الحدث نخبة الخبراء والمتخصصين في الرعاية الصحية وصناع السياسات، لمناقشة أهمية تنظيم الأسرة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما تم تسليط الضوء على دوره الحيوي كأحد العوامل الأساسية في الحد من الفقر في مصر.

شهد الحدث كلمة افتتاحية تناولت المشهد الحالي لتنظيم الأسرة في مصر، بالإشارة إلى الجهود الحكومية الأخيرة بهذا الشأن. وأكدت على التزام أورجانون بتمكين المرأة من خلال إتاحة الوصول إلى خيارات آمنة وفعالة تنظيم الأسرة، باعتبارها شركة رائدة في الاهتمام بصحة المرأة، تؤمن أورجانون بأن تنظيم الأسرة يعد العامل الرئيسي لتحسين صحة المرأة، مما ينعكس إيجابيًا على أسرتها ومجتمعها، ويساهم في خلق عالم أفضل وأكثر صحة للمرأة المصرية والمجتمع ككل.



بدأت فعاليات الحدث بجلسة نقاشية ضمت الدكتورة دعاء محمد علي، رئيس الإدارة المركزية لقطاع تنمية الاسرة في وزارة الصحة، والدكتورة عبير البحيري، مدير عام الإدارة العامة للممارسات الدوائية في هيئة الدواء المصرية، والدكتورة مها موافي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة مها ونيس أخصائي أول للصحة والتخذية والسكان في البنك الدولي، والدكتور طارق أبو العينين، رئيس أورجانون مصر ولبنان والأردن، لإلقاء الضوء على الفرص والتحديات المرتبطة بتحقيق أهداف تنظيم الأسرة في مصر، مع تسليط الضوء على فوائد استخدام خيارات تنظيم الأسرة طويلة الأمد.



في السنوات الأخيرة، حظيت صحة المرأة المصرية باهتمام كبير من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكوميةـ إذ تهدف الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر 2015-2030 إلى خفض معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال لكل امرأة) من 3.5 في عام 2014 إلى 2.4. طفل.



وأشارت دكتورة دعاء محمد علي رئيس الادارة المركزية لقطاع تنمية الاسرة في وزارة الصحة أن الحكومة المصرية قد أطلقت هذا الأسبوع مبادرة "بداية جديدة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى دعم كل أفراد الأسرة المصرية في مختلف الفئات والمراحل العمرية وخصوصاً المرأة. وقد أشارت دكتورة دعاء إلى الانجاز الأخير الذي تحقق بانخفاض معدلات الخصوبة في مصر. وقد تحقق هذا الانجاز عن طريق خطة متعددة المحاور تشمل توفير أحدث وسائل تنظيم الأسرة وكذلك أيضاً جهود التوعية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وجهود تدريب ورفع كفاءة القطاع الطبي العامل في مجال تنظيم الأسرة وذلك بالشراكة مع جهات متعددة مثل المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص.



وتمتد جهود أورجانون لدعم تنظيم الأسرة في مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث عملت الشركة مع الحكومة المصرية ووزارة الصحة سوياً، لتعزيز تنظيم الأسرة وتمكين المرأة. وشملت المبادرات الرئيسية المشاركة الفعالة في مؤتمر السكان العالمي، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، وإصدار "أطلس لسياسات تنظيم الأسرة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للصندوق الأوروبي للسكان خلال هذا المؤتمر.



بالإضافة إلى ذلك، أبرمت أورجانون مؤخرًا شراكة استراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد تم إ تعزيزها من خلال توقيع مذكرة تفاهم. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين خدمات تنظيم الأسرة على الصعيد المحلي، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً، كما تضمنت المبادرة تحسين معايير الخدمة، وتدريب مقدمي الرعاية الصحية، وإدخال منصات رقمية مبتكرة بهدف تمكين المرأة المصرية.



تعد أورجانون أيضاً جزءً من الشركاء الداعمين لمشروع "أسرة"، وهي مبادرة ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، تنفذها مؤسسة باثفايندر مصر لتعزيز جهود تنظيم الأسرة. بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى خيارات تنظيم الأسرة طويلة المدى وتمكين المرأة والأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة.



في هذا السياق، قال طارق أبو العينين، رئيس أورجانون مصر ولبنان والأردن: "نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات الملحة لصحة المرأة في مصر، مع التركيز بشكل خاص على جهود تنظيم الأسرة. نهدف من خلال مبادراتنا وشراكاتنا وتعاوننا مع شركائنا المختلفين، إلى تزويد السيدات بخيارات تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، وتمكينهن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن الإنجابية."



وأكد أهمية التعاون، قائلاً: "من خلال العمل بشكل وثيق مع مقدمي الرعاية الصحية والهيئات الحكومية، نواصل دعم جهود الدولة المصرية لتحسين خدمات وبرامج تنظيم الأسرة، والمساهمة في رفاهية الأسر والمجتمع ككل."



وقد صرح دكتور إيهاب سراج علام أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس أن مؤسسة الفورج تولي اهتماماً كبيراً للتعليم الطبي المستمر. ومن هذا المنطلق تعاونت مؤسسة الفورج مع شركة أورجانون للاحتفال باليوم العالمي لوسائل تنظيم الأسرة من خلال تنظيم العديد من المحاضرات العلمية والجلسات الحوارية وورش العمل وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة في مجال تنظيم الأسرة ومشاركة أحدث التوصيات العالمية بحضور نخبة من أساتذة نساء والتوليد من جامعات مصر المختلفة. وقال دكتور إيهاب أن مؤسسة الفورج سوف تواصل تقديم العديد من الفعاليات العلمية في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع العديد من الجهات التعليمية وشركات القطاع الخاص من أجل دعم المرأة المصرية وذلك من خلال تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستويات الجودة وبما يتماشى مع أحدث التقنيات العلمية.

يشار إلى أن المؤسسة المصرية للتوليد والصحة الانجابية وجراحات النساء فورج لعبت دورًا كبيراً في تنظيم هذه الفعالية، باعتبارها منصة متخصصة تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة مجال التوليد والصحة الإنجابية وأمراض النساء في مصر، تضم فورج نخبة من المتخصصين في مجال تحسين الرعاية الصحية للمرأة من خلال التعاون والتعليم والبحث. وقد أسهم الحدث في تعزيز المناقشات في متعددة التخصصات حول أفضل أساليب تنظيم الأسرة، مما أتاح للأطباء والصيادلة فرصًا للتعرف على أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات.

علاوة على ذلك، سلط الحدث الضوء على تقدم مصر في إعطاء الأولوية لصحة المرأة، وأشاد بالجهود والمبادرات الوطنية التي تتوافق مع الأهداف العالمية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. تظل أورجانون ملتزمة بالشراكة مع خبراء المجال لضمان مستقبل أكثر إشراقًا وصحة للنساء في مصر وخارجها.

نبذة عن شركة "أورجانون"تركز شركة أورجانون، وهي شركة رعاية صحية عالمية، على تحسين صحة النساء في جميع مراحل حياتهن، وتقدم أكثر من 60 دواء ومنتجًا في مجال صحة المرأة، بالإضافة إلى عملها المتنامي في مجال البدائل الحيوية، وامتلاكها لمجموعة واسعة من الأدوية في السوق، والتي تغطي مجموعة واسعة من المجالات العلاجية، وتقوم المنتجات الحالية لأورجانون بتوليد تدفقات نقدية قوية تدعم الاستثمارات في الابتكار وفرص النمو المستقبلية في مجالي صحة المرأة والبدائل الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، تسعى أورجانون للاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون مع الشركات الابتكارية في مجال الأدوية، والتي ترغب في تسويق منتجاتها من خلال استغلال حجم شركة أورجانون وتواجدها القوي في الأسواق النامية.



تنتشر أورجانون على نطاق جغرافي واسع، وتمتلك إمكانيات تجارية على مستوى عالمي، مع تواجد حوالي 10,000 موظف، ويقع مقر الشركة في مدينة جيرسي سيتي في نيو جيرسي.