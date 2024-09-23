شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية: فرص أمطار على مناطق بالسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس حار رطب نهار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصًا لـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والمحسوسة 31 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25، وقنا العظمى 35 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 26، وأسوان العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 27.