القبض على عصابة لسرقة مواتير المياه بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على عاطلين كونا عصابة لسرقة مواتير المياه من المنازل بالعجوزة.

معلومات وردت أكدتها تحريات المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة بتكوين عاطلين -لأحدهما معلومات جنائية- تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مواتير المياه من داخل المنازل بأسلوب المغافلة.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما واعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب والتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئا النية" لأحدهما معلومات جنائية" تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي إلى النيابة العامة للتحقيق.