شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: انطلاق "اتدرب - اتأهل" لتوعية شباب سوهاج بأهمية التدريب والان مع تفاصيل الخبر

شاركت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، في فعاليات مبادرة (اتدرب ـ اتأهل)، والتى تهدف إلى نشر الوعي وإلقاء الضوء على أهمية الفرص التدريبية المجانية التي توفرها مديرية العمل للشباب من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات التدريبية المتنقلة التابعة لها والمنتشرة في مراكز المحافظة، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي والتأكيد على أن التدريب هو البوابة الرئيسية للتشغيل والالتحاق بسوق العمل، بالتنسيق مع وحدة السكان بمحافظة سوهاج ومجمع الإعلام وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، تناولت الفعاليات التعريف بالمبادرة، وأهدافها، ومراحلها والجهات الشريكة فيها، تحت رعاية اللواء عبد الفتاح نور الدين سراج محافظ سوهاج.

أوضح حازم علي حسن مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كل الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى أيضاً خلال اللقاء عرض البرامج التدريبية المتنوعة التي تقوم بتنفيذها مراكز التدريب المهني الثابتة، والوحدات التدريبية المتنقلة داخل المحافظة، وشروط الالتحاق بالدورات ومزايا الحصول علي الدورات المهنية وأهمية التدريب في الحصول على فرص عمل لائقة وكريمة، واستعراض أهم المهن التي يحتاجها سوق العمل في المحافظة كذلك فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، وجميع الخدمات التي تقدمها مديرية العمل للجمهور.ِ

وأفادت إلهام أبو زيد وكيل المديرية، بأن مديرية العمل تمتلك 3 مراكز تدريبية ثابتة (مركز تدريب مهني سوهاج – مركز تدريب مهني طهطا – مركز تدريب مهني الكوثر)، ووحدة تدريبية متنقلة بقرية المشاودة الغربية بمركز جرجا، وتحتوي على 3 ورش تدريبية (الخياطة والتفصيل، السباكة الصحية، الكهرباء) ووحدة تدريبية متنقلة بنزلة الشيخ سلمان بمركز المراغة، وتحتوي على ورشة تدريبية واحدة للتدريب على برامج التبريد والتكييف المتكاملة باستخدام وسائل التبريد الحديثة، كما جرى خلال اللقاء عرض الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات كذلك الدورات التدريبية الإدارية التي ينظمها الجهاز للشباب الراغب في تنفيذ مشروعات.

وبدأت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، البرنامج التدريبي المجاني على مهنة التبريد والتكييف، بمركز التدريب المهنى بالسنبلاوين التابع لوزارة العمل، وتستمر الدورة التدريبية على تلك المهنة لمدة 40 يوماً، بنظام ساعات التدريب المعتمدة، يأتى ذلك بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2024 – 2025، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى.

وأضاف وكيل المديرية، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية ومكاتب التشغيل التابعة لها.