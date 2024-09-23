شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة فورية من وزارة التنمية المحلية للتصدي لبناء مخالف بالقاهرة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تابعت وزارة التنمية المحلية الشكوى الواردة إليها من أحد المواطنين بشأن وجود بناء مخالف و قيام صاحب عقار بمنطقة شارع حسن إبراهيم بكورنيش المعادي بالقرب من نزلة شارع البنك التابع لحي دار السلام ببناء عدد من الادوار المخالفة مما يؤثر علي سلامة العقار وتعريض حياة المواطنين للخطر، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بأهمية حل شكاوى المواطنين وفحص هذه الشكاوى وإزالة مخالفات المباني بالمحافظات، والتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي والإزالة الفورية لأي تعديات واستعادة حق الدولة.

وعلى الفور قامت الوزارة بالتواصل مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وأشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وتم التحرك السريع من أجهزة المحافظة والتأكد من صحة الشكوى والإفادة بأن المخالف قام باستكمال البناء بدون ترخيص، وتم بالفعل إيقاف أعمال البناء المخالف وإزالة الحوائط الحاملة والأعمدة والسقف ومصادرة مواد البناء المستخدمة وتكسير الشدة الخشبية وازالة الادوار المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحب العقار والمقاول من جانب المحافظة .



وشددت الدكتورة منال عوض على أنه لا تهاون في التصدي بحسم لحالات البناء المخالف، مؤكدة أنها تتابع يومياً مع القيادات التنفيذية بالمحليات

الجهود التى تقوم بها للتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين للقيام بالبناء المخالف ، مشيرة إلى أنه سيتم على الفور اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى نص عليها القانون تجاه المخالفين .



إزالة أعمال البناء



ووجهت وزيرة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها فى المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.



وأضافت الدكتورة منال عوض انه يتم الاستجابة السريعة والاهتمام الفعلي فى الرد على أى شكاوى ترد للوزارة بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة من المحليات، موضحة أن حل مشكلات المواطنين والقضاء على المخالفات هى أحد العناصر الهامة فى تقييم القيادات المحلية فى جميع المحافظات.