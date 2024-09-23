شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: "شربت من مياه الحنفية امبارح.. وأنا كويس أمامكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تم الدفع مبكرا بأطقم طبية والتعامل السريع على الأرض مع الحالات المصابة بالنزلات المعوية، متابعا: "تعرضنا لكم كبير من الشائعات خلال الفترة الماضية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "كل أهل أسوان تعاونوا وتم إثبات أنه لا يوجد أي مشكلة في أسوان.. وعلينا نقل الحقيقة.. وننتظر بدء الموسم السياحي الشتوي بداية من يوم الجمعة المقبل ولا يوجد أي إلغاء في الفنادق.. والعالم كله يرى حقيقة ما يحدث في أرض أسوان وشربت مع مياه الحنفية بالأمس.. وأنا كويس وبخير وأمامكم".