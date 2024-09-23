شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذى لمجموعة هايير العالمية والوفد المرافق له والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذى لمجموعة "هايير" العالمية والوفد المرافق له.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشء المصري، وصقل مهاراته؛ على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي، الأمر الذي أدى إلى خفض الكثافة، لتصبح في كل المدارس في مصر حالياً أقل من 50 طالباً في الفصل الواحد، باستثناء 47 مدرسة، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بها في أقرب وقت.