شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ خادم الحرمين وولى العهد السعودى بذكرى اليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية برقيتى تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالممكلة العربية السعودية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

كما أوفد محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الممكلة العربية السعودية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.