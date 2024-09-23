مساعد وزيرة التخطيط: الزراعة أولوية قصوى بجميع خطط الدولة بدءًا من التنمية المستدامة ورؤية 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: محمود بكار

قالت الدكتورة منى عاصم، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الزراعة والغذاء، اليوم الإثنين: نهدف إلى التباحث حول تحديات القطاع الزراعي الذي يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.

وأضافت عاصم أن الزراعة تمثل أولوية قصوى في كل خطط الدولة المصرية، بدءًا من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تضع إطارًا شاملًا للتنمية في ظل التغيرات العالمية.

وأوضحت مساعد وزيرة التخطيط أن رؤى الدولة ترتكز على تنمية الإنسان، وتعزيز القدرة على التكيف وتحقيق الاستدامة، والارتقاء بحيلة الإنسان المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، ودعم اقتصادي متنوع.